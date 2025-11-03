-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيرته الهندية

الشروق أونلاين
  • 120
  • 0
الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيرته الهندية
رئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو

بعثت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، باسمها وباسم الشعب الهندي، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الخالدة لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأكدت مورمو في رسالتها على الروابط التاريخية المشتركة التي تجمع البلدين في مقاومة الاستعمار والدفاع عن الحرية، مشيرة إلى أن هذه القيم المشتركة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تكثيف الجهود نحو تجسيد فرص شراكة واعدة في السنوات المقبلة.

وجددت رئيسة جمهورية الهند، التي زارت الجزائر العام الماضي، التزامها بمواصلة التنسيق مع الرئيس تبون بما يخدم مصلحة الشعبين، متمنية له موفور الصحة والتوفيق، وللشعب الجزائري مزيدًا من الخير والرفاه.

مقالات ذات صلة
شرطة تلمسان تفكّك شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين عبر البحر (فيديو)

شرطة تلمسان تفكّك شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين عبر البحر (فيديو)

تحديد الخميس آخر أجل للتسجيل في قرعة الحج لهذا الموسم

تحديد الخميس آخر أجل للتسجيل في قرعة الحج لهذا الموسم

بنجامان ستورا يتدخل لضبط الإيقاع الفرنسي مع الجزائر

بنجامان ستورا يتدخل لضبط الإيقاع الفرنسي مع الجزائر

استقرار في الأسعار.. وخدمات مميزة للحجاج الجزائريين

استقرار في الأسعار.. وخدمات مميزة للحجاج الجزائريين

بريد الجزائر يوضّح حول الامتحان الرقمي للتوظيف

بريد الجزائر يوضّح حول الامتحان الرقمي للتوظيف

تضرعًا لنزول الغيث.. الجزائر تُقيم صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن

تضرعًا لنزول الغيث.. الجزائر تُقيم صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد