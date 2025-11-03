الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيرته الهندية

بعثت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، باسمها وباسم الشعب الهندي، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الخالدة لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأكدت مورمو في رسالتها على الروابط التاريخية المشتركة التي تجمع البلدين في مقاومة الاستعمار والدفاع عن الحرية، مشيرة إلى أن هذه القيم المشتركة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تكثيف الجهود نحو تجسيد فرص شراكة واعدة في السنوات المقبلة.

وجددت رئيسة جمهورية الهند، التي زارت الجزائر العام الماضي، التزامها بمواصلة التنسيق مع الرئيس تبون بما يخدم مصلحة الشعبين، متمنية له موفور الصحة والتوفيق، وللشعب الجزائري مزيدًا من الخير والرفاه.