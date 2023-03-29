الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره التركي بمناسبة رمضان

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيّب أردوغان، هنأه فيها والشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية ” تلقى, مساء اليوم, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية من أخيه السيد رجب طيّب أردوغان, رئيس الجمهورية التركية الشقيقة, هنأه فيها و الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم, وبدوره هنأ السيد الرئيس, أخاه الرئيس أردوغان والشعب التركي بذات المناسبة.”

وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية التركية الشقيقة, جدّد شكره للجزائر على وقوفها, إلى جانب تركيا منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال, الذي ضرب مناطق من البلاد منذ أسابيع, لاسيما الدور الكبير الذي لعبته فرق الإنقاذ للحماية المدنية.”

كما أبرز البيان أنه “وإلى جانب متابعة ملفات التعاون الثنائي، فقد قرّر الرئيسان تكثيف ومضاعفة جهودهما معا، لنصرة ودعم القضية الفلسطينية.”