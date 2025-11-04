الرئيس تبون يتلقى برقيات تهنئة من قادة دول إفريقية وأوروبية

لاتزال برقيات التهاني تصل تباعا إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من رؤساء وقادة دول أوروبية وإفريقية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

ومن الجارة الشقيقة تونس، هنأ قيس سعيد الرئيس تبون، بمناسبة ذكرى نوفمبر المجيدة، معربا عن عميق الاعتزاز، بمشاركة الشعب الجزائري هذه المناسبة الوطنية العزيزة، التي ستظل نقطة مضيئة، في تاريخ كل الشعوب الحرة في العالم.

وأكد سعيد، صدق العزم والسير على درب الوحدة ونصرة الحق والمضي قدما نحو مزيد من توطيد أواصر الأخوة والتضامن وتعزيز التعاون والتكامل، بين البلدين الشقيقين، متمنيا للرئيس دوام الصحة والعافية، والخير والنماء للجزائر.

كما تقدم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان بخالص التهاني رئيس الجمهورية في ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، متمنيا كل التقدم للجزائر، وللرئيس موفور الصحة والهناء.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أواصر الأخوة الصادقة والعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مجددا حرص بلاده على مواصلة التعاون المشترك، لدفع العلاقات الثنائية قدما، بما يعود بـالنفع على الشعبين الشقيقين.

من جهة أخرى، بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رسالة تهنئة، عبّر فيها عن عمق علاقات الصداقة والأخوة، التي تجمع أذربيجان والجزائر، وأهمية العمل المشترك مع الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لتطوير التعاون وتنويعه، خدمة للمصالح المشركة للشعبين.

وفي رسالة تهنئة أخرى تلقاها رئيس الجمهورية، أكد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، استعداد بلاده لتعزيز علاقات الصداقة الودية والتعاون بين البلدين.

كما جدد رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، في رسالته قناعته بمواصلة الجهود المشتركة، لدعم وتقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين، راجيا دوام الاستقرار والتطور للجمهورية الجزائرية، قيادة وشعبا.

أما رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافل، فقد عبر في رسالته عن بالغ الأهمية والتقدير التي يوليها للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها ستواصل تطورها بنجاح في كل المجالات، بما فيها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه، أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في نص رسالته، أن زيارة الرئيس تبون الأخيرة إلى روما ساهمت في تقوية العلاقات الممتازة، وتعزيز التعاون.

واعتبر الئريس الإيطالي أن الزيارة سمحت مرة أخرى بالوقوف على العمق التاريخي للعلاقات الثنائية، التي تتميز بديناميكية في عديد المجالات، وهو ما تأكده تؤكدها القمة الخامسة لما بين الحكومات.

وفي هذا الصدد، عبر ماتاريلا عن رغبته في مواصلة التعاون، في إطار الالتزام المشترك لفائدة الأمن والاستقرار في ضفتي المتوسط.

بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، وجه بدوره رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها: “في مستهل مهمتي، التي خلفتُ فيها القديس بيار، تتيح لي مناسبة الاحتفاء بالأول من نوفمبر، التوجه بأولى كلماتي للشعب الجزائري، الذي أزفُ له تمنياتي بالسعادة والوئام والازدهار”.

وأضاف “وفي أثر ذكريات لقائنا الأخير، أدعو من العليّ أن يرشد مواطنيكم ليكونوا بناة سلام وأخوة للصالح المشترك، ومنصتين لصرخات الفقراء والمحتاجين، حماية لكرامة كل روح إنسانية..باركك الله فخامة الرئيس وكل من يُعينك وكل الجزائريين.”