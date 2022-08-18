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الجزائر

الرئيس تبون يتلقى تعازي أمير قطر في ضحايا الحرائق

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى تعازي أمير قطر في ضحايا الحرائق

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، برقية تعزية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ضحايا الحرائق التي تشهدها عدد من ولايات الوطن.

وجاء في البرقية “بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في ضحايا الحرائق التي اندلعت شرق البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

الرئيس تبون يتلقى تعازي الرئيس الفلسطيني في ضحايا الحرائق

وتلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، برقية تعزية من نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في ضحايا الحرائق، التي تشهدها بعض ولايات الوطن.

وجاء في البرقية “عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، في ضحايا الحرائق، التي تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية”.

وقال الرئيس عباس “نتابع بقلق وأسف بالغين، أنباء اندلاع حرائق تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية في الجزائر الشقيق، تسببت بوفاة وإصابة العشرات من أبناء الجزائر العزيز، وإتلاف مئات الهكتارات من الثروة الغابية والأحراش”.

وأعرب رئيس دولة فلسطين عن تضامنه التام مع الجزائر في هذا المصاب، قائلا : “نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا الكرام، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهمكم وعائلات الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم والجزائر وشعبها الشقيق بخير وازدهار وسلام”.

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