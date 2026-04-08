الرئيس تبون يتلقى تعازي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي

تلقى الرئيس عبد المجيد تبون رسالة تعزية ومواساة، من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال.

ووفقا لما أفادت به رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، 8 أفريل، أكد الرئيس الصحراوي أن الجزائر “فقدت برحيله واحدًا من رجالاتها العظام ورموزها الأفذاذ، الذين سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب، في سجل الوفاء والوطنية والإخلاص في خدمة الوطن.”

كما تقدم الرئيس الصحراوي، باسمه وباسم الشعب الصحراوي، بأحر التعازي إلى الرئيس تبون، ومن خلاله إلى الحكومة والشعب الجزائري، وإلى عائلة الفقيد، مبرزًا أن الشعب الصحراوي “سيظل يذكر للراحل اليامين زروال مواقفه الداعمة لكفاحه العادل، تجسيدًا للموقف المبدئي الراسخ للجزائر مع القضايا العادلة في العالم، ودعمها لحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.”