الرئيس تبون يتلقى تعازي الرئيس الفلسطيني في ضحايا الحرائق

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، برقية تعزية من نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في ضحايا الحرائق، التي تشهدها بعض ولايات الوطن.

وجاء في البرقية “عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، في ضحايا الحرائق، التي تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية”.

وقال الرئيس عباس “نتابع بقلق وأسف بالغين، أنباء اندلاع حرائق تجتاح عددا من الولايات الشمالية الشرقية في الجزائر الشقيق، تسببت بوفاة وإصابة العشرات من أبناء الجزائر العزيز، وإتلاف مئات الهكتارات من الثروة الغابية والأحراش”.

وأعرب رئيس دولة فلسطين عن تضامنه التام مع الجزائر في هذا المصاب، قائلا : “نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا الكرام، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهمكم وعائلات الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم والجزائر وشعبها الشقيق بخير وازدهار وسلام”.