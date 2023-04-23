الرئيس تبون يتلقى تهاني العيد من قبل أمير دولة قطر السابق

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء السبت، مكالمة هاتفية من قبل سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك. حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب بيان للرئاسة “تلقى رئيس الجمهورية، السيد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من قبل أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر مزيدا من الرقي والرخاء”.

بدوره –يضيف البيان– “شكر السيد الرئيس أخاه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، مبادلا إياه التهاني بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والهناء”.