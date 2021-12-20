الرئيس تبون يتلقى تهاني نظيره الفلسطيني بتتويج الجزائر بكأس العرب

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الفلسطيني محمود عباس عقب فوز الفريق الوطني بلقب كأس العرب لكرة القدم.

ونشر الرئيس الفلسطيني على صفحته الرسمية عبر فيسبوك التهنئة التي جاء فيها “سرنا والمنتخب الجزائري المخضرم يتوج بلقب بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، أن نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لإدارة ولاعبي المنتخب الأعزاء وللشعب الجزائري الشقيق كافة، باسم دولة وشعب فلسطين، وباسمي شخصيا، أحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية، سائلا الله أن يوفقكم لتحقيق المزيد مما تصبون وشعبكم إليه من أهداف وتطلعات، وباستمرار النجاح في المجالات كافة”.