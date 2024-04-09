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الرئيس تبون يتلقى تهنئة عيد الفطر من نظيريه المصري والتونسي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى تهنئة عيد الفطر من نظيريه المصري والتونسي
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الرئيس تبون مع نظيره المصري

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هنّأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وعبّر الرئيس المصري في تهنئته، حسب ما نقله بيان للرئاسة، عن تمنياته للرئيس تبون وللشعب الجزائري بدوام الخير والازدهار.

وبالمناسبة ذاتها، أعرب رئيس الجمهورية عن تهانيه الخالصة للرئيس السيسي، وتمنياته للشعب المصري الشقيق بالمزيد من الرقي والتقدّم.

ويحتفل البلدان بعيد الفطر بداية من الأربعاء 10 أفريل. بعد عدم ثبوت رؤية هلال شوال أمسية الإثنين، ليتمّ اليوم الثلاثاء شهر رمضان 30 يوما.

كما تلقى الرئيس تبون، تهنئه العيد من نظيره التونسي قيس سعيد، الذي تمنّى له وللشعب الجزائري كل الرخاء والهناء.

“وبدوره، شكر رئيس الجمهورية الرئيس التونسي، مبادلا إياه التهاني. ومتمنيا له وللشعب التونسي الشقيق مزيدا من الرقي والاستقرار”.

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