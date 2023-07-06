الرئيس تبون يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، دعوة لإجراء زيارة إلى أذربيجان من قبل نظيره الأذري إلهام علييف، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري.

وفي ختام مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس من طرف رئيس أذربيجان إلهام علييف.

كما أجرى الوزير الجزائري لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في البلد المضيف، على غرار رئيسة البرلمان صاحبة غافاروفا، ونظيره الأذري جيهون بيراموف.

وخلال مقابلته مع الرئيس علييف نقل الوزير عطاف “تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتهانيه على نجاح الرئاسة الأذرية لحركة عدم الانحياز”.

كما جدد عطاف “التعبير عن حرص الرئيس تبون على مواصلة الجهود بغية تعزيز العلاقات الجزائرية الأذرية على كافة الأصعدة”.

ومن جانبه، ثمن الرئيس إلهام علييف “التفاتة أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بدعوته ضيف شرف خلال القمة العربية التي استضافتها الجزائر العام الماضي”.

كما أشاد علييف “بالدعم الذي تلقاه من الجزائر طوال فترة رئاسته لحركة عدم الانحياز. معرباً عن تطلعه لتكثيف التواصل والتنسيق البيني بغية الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المراتب”.

ووجه الرئيس الأذري “دعوة للرئيس تبون للقيام بزيارة دولة إلى أذربيجان في أقرب فرصة متاحة تتناسب والتزاماته وارتباطاته”.