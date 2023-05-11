الرئيس تبون يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور قمة جدّة

تلقّى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية بجدّة في 19 ماي الجاري.

وقام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بتسلّم رسالة الدعوة من السفير السعودي عبد الله بن ناصر البصيري.

واحتضنت الجزائر القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في نوفمبر 2022، بعد أن تأجلّت لمدة سنتين بسبب تفشّي جائحة كورونا.

وخرجت قمة الجزائر الرابعة من نوعها في تاريخ الجامعة العربية، بتبنّي دعم مساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.