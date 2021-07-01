الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من بايدن بمناسبة عيد الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بمناسبة الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

بيان رئاسة الجمهورية:

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد جو بايدن، بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال، مؤكدا على قوة رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخيهما المتقاربين، وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا والساحل، متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا.

ومن جهته، عبّر السيد رئيس الجمهورية باسمه وباسم الشعب الجزائري عن خالص تهانيه في رسالة تهنئة بعث بها للرئيس والشعب الأمريكي، بمناسبة الذكرى 245 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بالتقدم الكبير المحقق في توطيد العلاقات والتعاون في عديد المجالات، ومؤكدا على إرادة الجزائر التامة في ترقيتها إلى شراكة اقتصادية أكثر نجاعة.