الرئيس تبون يتلقى رسالة خاصة من نظيره الأوكراني زيلينسكي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، سفير أوكرانيا بالجزائر مكسيم صبح، الذي أدى له زيارة وداع، على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

و في تصريح للصحافة عقب الاستقبال، أكد السفير صبح أن لقاءه مع الرئيس تبون “شكّل فرصة للتطرّق إلى العلاقات التاريخية المميّزة بين البلدين، و آفاق تطويرها”.

كما نقل السفير للرئيس تبون “التحيّات الخالصة” من نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي. معربا عن تهانيه للرئيس تبون بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

تقرير دولي: الجزائر بين الأقل تضررا من تداعيات حرب أوكرانيا

وفي 2 جوان 2022، عدّد تقرير دولي حديث الدول الأكثر تضرّرا جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا على إمدادات الغذاء، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم تكن الجزائر بين هذه الدول.

التقرير صدر عن وكالة إس آند بي غلوبال، للتصنيفات الائتمانية، وهو يحمل العنوان:”صدى صدمة أسعار الغذاء يتردّد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

يكشف التقرير أن 5 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأكثر تضرّرا من الأزمة، ويتعلّق الأمر بكل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

وأرجع التقرير ذلك إلى كون صافي واردات هذه الدول من الغذاء والطاقة، يتراوح بين 4 و17 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. كما أنها تستورد جزء كبيرا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

زيلينسكي: كلّ دول العالم مهدّدة بنقص الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا

وفي 26 مارس 2022، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ جميع دول العالم ستكون مهدّدة بنقص الغذاء بسبب الحرب التي تشنّها روسيا على بلاده.

جاء ذلك في خلال مشاركة زيلينسكي عبر الفيديو، في أشغال منتدى دولي الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وقال زيلينسكي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في قطر:”أوكرانيا هي سلّة الغذاء للعالم. حيث تصدّر الزيوت والقمح وغيرها من المنتجات الزراعية. واستقرار كثير من الدول يعتمد على هذه الصادرات”.

وأضاف:”الأسواق اليوم لم تعد قادرة على تلبية متطلبات السكان بسبب هذه الأزمة. وهي أزمة كبيرة وعارمة”.

وتابع يقول:”أدعو الدول المنتجة والمصدّرة للطاقة إلى زيادة الإنتاج. كي يفهم الجميع أنه لا أحد يستطيع استخدام الطاقة للابتزاز وتهديد العالم”.