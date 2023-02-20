الرئيس تبون يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، رسالة خطيّة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

وسلّم الرسالة إلى الرئيس تبون، المبعوث الخاص لأمير قطر مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

وكان الرئيس الجزائري قد بعث بدوره رسالة خطيّة إلى أمير قطر أواخر جانفي الماضي، حول “العلاقات الأخوية والتواصل الدائم بينه وبين قائدي البلدين”.

وتطرّقت الرسالة آنذاك حسب بيان، إلى “الإرادة المشتركة للرقي بالعلاقات الجزائرية مع قطر. ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية”.

وسلّم الرسالة الموجّهة إلى أمير قطر، السفير بوجمعة دلمي، المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.