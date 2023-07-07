الرئيس تبون يتلقى رسالة شكر من نظيره الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، رسالة شكر وتقدير من نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس تبون عن شكره الجزيل وعن شكر وعرفان أبناء الشعب الفلسطيني على المساهمة المالية العاجلة التي قدمها لإعادة إعمار ما دمره الاعتداء الهمجي الإجرامي على مدينة ومخيم جنين.

كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسالته: “إننا نحفظ للجزائر وشعبها وحكومتها مواقفها الثابتة تجاهنا ودعمها السياسي والاقتصادي الذي تواصلون تقديمه نصرة للقضية الفلسطينية العادلة على طريق نيل الحرية والاستقلال.”