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الجزائر

الرئيس تبون يتلقى رسالة من رئيس الدولة المالي أسيمي غويتا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى رسالة من رئيس الدولة المالي أسيمي غويتا
ح.م
الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المالي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، رسالة من رئيس الدولة المالي أسيمي غويتا. 

واستقبل الرئيس تبون الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد اللاي ديوب، الذي يجري زيارة للجزائر، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

“وحمل الوزير المالي إلى الرئيس تبون رسالة من رئيس الدولة المالي العقيد أسيمي غويتا”، يضيف البيان.

وقد حضر اللقاء كلّ من وزير المصالحة المالي العقيد الركن إسماعيل واق، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة،  ورئيس ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.

جانب من اللقاء

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