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الرئيس تبون يتلقى مكالمة من رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني
الجزائر

الرئيس تبون يتلقى مكالمة من رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى مكالمة من رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني
رئاسة الجمهورية

تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان.

حسب ذات المصدر، أجرى الطرفان “محادثات جِدّ معمقة حول مسائل جهوية مشتركة في صدارتها المؤتمر الإيطالي الإفريقي الذي ستحتضنه العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الجاري، حيث ستكون الجزائر ممثلة بالسيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أين سيتم خلال هذا اللقاء بعث خطة ماتيي (mattei) من أجل بناء شراكة جديدة بين إيطاليا ودول القارة الإفريقية.”

كما تناول رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال هذه المكالمة “ملف الهجرة غير الشرعية”، كما اتفق الطرفان أيضا على برمجة “لقاء قريب يجمعهما، مع تكثيف اللقاءات التنسيقية على مستوى الخبراء بين البلدين في جميع المجالات”.

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