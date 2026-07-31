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الجزائر

الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره التونسي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره التونسي
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الرئيس تبون ونظيره التونسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الجمعة، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيّد، قدم له من خلالها تعازيه في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في بومرداس.

وتطرق الرئيسان خلال المكالمة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، إلى “العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الشقيقين والجارين”. متمنّيين “كل الخير والازدهار والرقي للشعبين الجزائري والتونسي”.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق من اليوم، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم. تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني.

ووقع الحادث الأليم صباح الجمعة، بعد انحراف وانقلاب حافلة سياحية قادمة من سطيف، وسقوطها في منحدر على مستوى الطريق الوطني رقم 24 بالكرمة في ولاية بومرداس.

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