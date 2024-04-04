الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس، أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر، رئيسًا وشعبًا ودولة، على كل ما تقوم به نصرةً للقضية الفلسطينية، ولاسيما القرار الأممي الأخير.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، أن الرئيس تبون أكد بدوره ثبات مواقف الجزائر، ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية، الهادفة إلى إحقاق الحقّ وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية.

واتفق الرئيسان على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية، إلى الجزائر، بعد عيد الفطر بحول الله.