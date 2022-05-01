الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره المصري بمناسبة عيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الميجد تبون، الاحد، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: “تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري المزيد من الهناء والاستقرار”.

من جهته يضيف البيان، “أعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار”.