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الجزائر

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، مكالمة هاتفية، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وهنّأ أمير دولة قطر الرئيس عبد المجيد تبون بنجاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ومجددا له تهانيه الحارة بمناسبة احتفال الجزائر وشعبها، بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

كما قدم أمير دولة قطر، باسمه وباسم الشعب القطري الشقيق، تهانيه الخالصة للرئيس وللشعب الجزائري، بحلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية، أخيه أمير دولة قطر، على مشاعره الصادقة والنبيلة، معربا عن امتنانه للتهنئة، ومتمنّيا له وللشعب القطري الشقيق، عيد أضحى مبارك، بمزيد من الهناء والتألّق والرفاه.

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