-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس تبون يكلفه بتصريف أعمالها
الجزائر

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال

الشروق أونلاين
  • 835
  • 0
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال

تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، هاتفيا مع الرئيس الأسبق اليمين زروال تناولا فيها بالثناء نجاح المسار الانتخابي الأخير واحترام إرادة الشعب.    

بيان رئاسة الجمهورية:

 تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه الرئيس الأسبق المحترم اليمين زروال، ثمّن فيها، المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام إرادة الشعب، في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يُسّرع في استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة، رغم ما سجل من عزوف.

مقالات ذات صلة
مسؤول بوزارة التجارة يكشف مصير شحنة القمح الفرنسية الفاسدة

مسؤول بوزارة التجارة يكشف مصير شحنة القمح الفرنسية الفاسدة

الغش في البكالوريا: أحكام بالحبس بين 6 أشهر و3 سنوات للموقوفين

الغش في البكالوريا: أحكام بالحبس بين 6 أشهر و3 سنوات للموقوفين

الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس تبون يكلفه بتصريف أعمالها

الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس تبون يكلفه بتصريف أعمالها

وثيقة آيت حمودة.. مؤسسة الأمير عبد القادر ترد

وثيقة آيت حمودة.. مؤسسة الأمير عبد القادر ترد

“متجلببة” تحاول اختطاف طفل بالوادي

“متجلببة” تحاول اختطاف طفل بالوادي

توقيف شبكة لترويج الأوراق النقدية المزوّرة في الجلفة

توقيف شبكة لترويج الأوراق النقدية المزوّرة في الجلفة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد