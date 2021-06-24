الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال

تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، هاتفيا مع الرئيس الأسبق اليمين زروال تناولا فيها بالثناء نجاح المسار الانتخابي الأخير واحترام إرادة الشعب.

بيان رئاسة الجمهورية:

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه الرئيس الأسبق المحترم اليمين زروال، ثمّن فيها، المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام إرادة الشعب، في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يُسّرع في استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة، رغم ما سجل من عزوف.