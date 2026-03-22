الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية مساء السبت، “تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، من السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، هنّأه فيها والشعبَ الجزائري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر دوام الرخاء والتقدم.”

وأضاف البيان “كما تناولا في هذه المكالمة الهاتفية العلاقات الجزائرية -الأمريكية واستعرضا مستجدات وتطورات الأوضاع، التي يشهدها العالم.”