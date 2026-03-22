-- -- -- / -- -- --
الشروق أونلاين
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، من مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية مساء السبت، “تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، من السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، هنّأه فيها والشعبَ الجزائري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر دوام الرخاء والتقدم.”

وأضاف البيان “كما تناولا في هذه المكالمة الهاتفية العلاقات الجزائرية -الأمريكية واستعرضا مستجدات وتطورات الأوضاع، التي يشهدها العالم.”

مقالات ذات صلة
اضطراب في حركة سير قطارات الضاحية الغربية للجزائر العاصمة

اضطراب في حركة سير قطارات الضاحية الغربية للجزائر العاصمة

سارق بالوعات السكة الحديدية للترامواي في قبضة الشرطة (صور)

سارق بالوعات السكة الحديدية للترامواي في قبضة الشرطة (صور)

مسؤول عسكري إيراني: لدينا “مفاجآت كبيرة” لترامب إذا قرر الهجوم البرّي على إيران

مسؤول عسكري إيراني: لدينا “مفاجآت كبيرة” لترامب إذا قرر الهجوم البرّي على إيران

ثالث أيام العيد.. أعوان الرقابة يتابعون التزام التجار بنظام المداومة  

ثالث أيام العيد.. أعوان الرقابة يتابعون التزام التجار بنظام المداومة  

القضاء على 3 مهربين من جنسية أجنبية بعين قزام

القضاء على 3 مهربين من جنسية أجنبية بعين قزام

 ناصري يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر

 ناصري يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر

