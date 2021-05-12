الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

بمناسبة عيد الفطر المبارك

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي، قيس سعيد، تبادلا خلالها تهاني عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فايسبوك “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، التهاني هاتفيا مع الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وتابع البيان “وأعرب رئيس الدولة، بالمناسبة، عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والسعادة، داعياً الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة خيراً وسلاماً وأمناً لشعوبهم وبلدانهم“.

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، السيد عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له وللشعب المصري الشقيق الاستقرار والازدهار.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: “أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب المصري الشقيق الاستقرار والازدهار”.

وبدوره “بادل الرئيس المصري السيد رئيس الجمهورية التهاني بعيد الفطر المبارك، معربا له عن تمنياته له و للشعب الجزائري المزيد من الرخاء والرقي”.