الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني محمود عباس

تلقى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، في مكالمة هاتفية، خالص التهاني والتبريكات، من محمود عبّاس رئيس دولة فلسطين، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري، دوام الخير والعافية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “كما جدد السيّد محمود عباس، للسيد الرئيس، تهانيه بنجاح الاحتفالات الكبيرة المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية، وقد أعرب، السيد الرئيس، من جانبه عن الشكر والامتنان لرئيس دولة فلسطين، على التهنئة الكريمة، متمنيًا له وللشعب الفلسطيني، كل الازدهار والرخاء”.

بدوره، شكر رئيس الجمهورية، أخيه رئيس دولة فلسطين، لدوره البارز في مساعي الجزائر لتوحيد الصف الفلسطيني، ترقبا لانعقاد مؤتمر جامع لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر.

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من السيسي

وتلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، تبادلا، من خلالها، التهاني بحلول عيد الأضحى،

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، من أخيه السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادلا فيها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعربا عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين، الجزائري والمصري، بدوام الخير والهناء”.