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الجزائر

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد 

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، شكره فيها على التجاوب السريع في إيصال الإمدادات من أجل إخماد حرائق الغابات .

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أعرب له فيها، عن خالص شكره وتقديره العالي، للسرعة التي تجاوبت بها الجزائر في إيصال الإمدادات إلى الشقيقة تونس، للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في الغابات، مُثمنا روح الأخوة والتضامن الدائم بين الشعبين الشقيقين”.

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