الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي وهذا ما تطرق إليه الطرفان

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرقا فيها الطرفان إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة للّجنة الحكومية الرفيعة المستوى، الجزائرية-الفرنسية.

وحسب بيان للرئاسة فقد “تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، استعرضا فيها العلاقات الثنائية، مُعربين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته هذه العلاقات”.

وأضاف البيان “الرئيسان تطرّقا أيضا، إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة للّجنة الحكومية الرفيعة المستوى، الجزائرية-الفرنسية، التي تنعقد بالجزائر بالإضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة”.