الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، ان الطرفان تطرقا خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين، بالإضافة إلى مسائل تهم الشعبين الصديقين.

كما هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معبرا عن تقديره العالي لمجهودات رئيس الجمهورية لبلوغه هذا المسعى النبيل.

كما تمنى له تحقيق نجاح آخر في توحيد الأشقاء العرب خلال القمة العربية التي ستعقد في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الداخل.