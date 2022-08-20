الرئيس تبون يتلَقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالة هاتفية من نظيره الفرنسي قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق، كما تناول الرئيسان جدول أعمال الزيارة المرتقبة لماكرون إلى الجزائر.

وحسبما أفاده بيان للرئاسة فقد “تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه، في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن”.

كما تناول الرئيسان، بالمناسبة، التعاون الثنائي، ولا سيّما جدول أعمال الزيارة المرتقبة، للرئيس ماكرون إلى الجزائر. يؤكد المصدر ذاته.