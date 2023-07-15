-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يتوجه إلى قطر

الشروق أونلاين
  • 454
  • 0
الرئيس تبون يتوجه إلى قطر
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجزائر ، السبت، متوجها إلى دولة قطر الشقيقة.

ويقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة عمل تدوم يومين يلتقي خلالها أخاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مقالات ذات صلة
وكالة الأنباء: الجزائر الجديدة للرئيس تبون لا تمت بصلة إلى النظام القديم

وكالة الأنباء: الجزائر الجديدة للرئيس تبون لا تمت بصلة إلى النظام القديم

جريمتا قتل في حق شابين بقسنطينة وسطيف

جريمتا قتل في حق شابين بقسنطينة وسطيف

حوادث قاتلة وإصابات بالشلل.. شباب يجازفون في الشواطئ الصخرية

حوادث قاتلة وإصابات بالشلل.. شباب يجازفون في الشواطئ الصخرية

أرقام غير مسبوقة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر (فيديو)

أرقام غير مسبوقة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر (فيديو)

الوزير الأول: ندعو الدول والهيئات إلى المساعدة في استرجاع الأموال المهربة

الوزير الأول: ندعو الدول والهيئات إلى المساعدة في استرجاع الأموال المهربة

الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد

الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد