الرئيس تبون يتوجه إلى قطر
غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجزائر ، السبت، متوجها إلى دولة قطر الشقيقة.
ويقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة عمل تدوم يومين يلتقي خلالها أخاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجزائر ، السبت، متوجها إلى دولة قطر الشقيقة.
ويقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة عمل تدوم يومين يلتقي خلالها أخاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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