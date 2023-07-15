الرئيس تبون يتوجه إلى قطر

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجزائر ، السبت، متوجها إلى دولة قطر الشقيقة.

ويقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة عمل تدوم يومين يلتقي خلالها أخاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.