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الرئيس تبون يتوجه إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة
الجزائر
حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية:

الرئيس تبون يتوجه إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتوجه إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة
رئاسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس عبد المجيد تبون.

توجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الجمعة، 17 جويلية، فور وصوله إلى أرض الوطن، عائدا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في الحريق الأليم الذي شب بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، استمع الرئيس تبون إلى شروحات قدمها الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية للمصابين في هذا الحريق.

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