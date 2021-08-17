الرئيس تبون يتوجه برسالة شكر إلى منتسبي سلك الحماية المدنية

توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، برسالة شكر وتقدير و عرفان إلى كافة منتسبي سلك الحماية المدنية نظير جهودهم المضنية في مواجهة الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن.

رسالة رئيس الجمهورية:

رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يتوجه برسالة شكر وتقدير و عرفان لكافة منتسبي سلك الحماية المدنية نظير جهودهم المضنية، هذا نصها الكامل :

” إلى كافة أفراد و منتسبي المديرية العامة للحماية المدنية،

سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل من منتسبي سلك الحماية المدنية،

في ظل الظروف الصعبة و الأليمة التي مرت بها بلادنا في الفترة الأخيرة بعد الحرائق المروعة و المهولة التي مست عدة ولايات، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم بخالص آيات الشكر و العرفان لما بذلتموه من جهود مضنية، و ما أبديتموه من شجاعة و تفان لمجابهة هول الكارثة و نجدة أخواتكم و إخوانكم المتضررين، و اسعاف المصابين و التخفيف عنهم.

لقد ضربتم من خلال تجندكم أروع الأملة في التضحية و اداء مهامكم الانسانية النبيلة، فبلغتم في عيون شعبكم مبلغ المخلصين الأوفياء الذين يستحقون كل الاشادة و التقدير، وأبنتم عن معدن خالص لايؤتاه إلا من تشرّب بحق قيم التضحية التي أوركم إياها أجدادكم من الشهداء الأبرار و المجاهدين الخلّص.

إن ما أظهرتموه من احترافية و بذل في سبيل أداء مهامكم في أخطر الظروف، سيبقى محفوظا في ذاكرة شعبنا الابي و ملهما لكل أبناء وطننا الحبيب.

لا تكفي كلمات الشكر و التقدير لأوفي كل واحد منكم باختلاف الرتب و الدرجات ما يستحق من إشادة، وواجب العرفان يملي علينا أن نؤكد لكم، مرة أخرى، أننا لن ندخر جهدا في سبيل ترقية ظروف عملكم و توفير كل الوسائل و الامكانيات التي من شأنها تمكينكم من القيام بمهامكم على أكمل وجه.

إن ما قدمتموه في مواجهة هذه الظروف العسيرة سيبقى شاهدا على وفائكم المهني وشجاعتكم النادرة في سبيل خدمة وطنكم و شعبكم الذي سيظل حافظا لهبيكم المثالية ومقدرا لتضحياتكم المشهودة.

فلكم مني، سيداتي و سادتي من منتسبي سلك الحماية المدنية، كل عبارات الشكر والتقدير والعرفان.