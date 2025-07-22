-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يتوجّه إلى إيطاليا في زيارة رسمية
الجزائر

الرئيس تبون يتوجّه إلى إيطاليا في زيارة رسمية

الشروق أونلاين
  • 150
  • 0
الرئيس تبون يتوجّه إلى إيطاليا في زيارة رسمية
ح.م
رئيس الجمهورية متوجّها إلى إيطاليا في زيارة رسمية

توجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء إلى إيطاليا، في زيارة رسمية، حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية في بيان.

الرئيس تبون سيترأس خلال زيارته إلى إيطاليا، أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية رفيعة المستوى عن الجانب الجزائري.

“وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجلات بين البلدين الصديقين”، يقول بيان الرئاسة.

وكان في توديع الرئيس بمطار هواري بومدين الدولي كل من الوزير الأول نذير العرباوي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.

مقالات ذات صلة
بداوي: التنسيق مع الجيش ركيزة لتحصين الوطن والمواطن من التهديدات

بداوي: التنسيق مع الجيش ركيزة لتحصين الوطن والمواطن من التهديدات

فتح حركة التحويلات للمربّين المتخصصين بالمدارس

فتح حركة التحويلات للمربّين المتخصصين بالمدارس

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ووكالة الأمن الصحي

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ووكالة الأمن الصحي

الجزائر: انطلاق الدورة الـ7 للجمعية العامة لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية

الجزائر: انطلاق الدورة الـ7 للجمعية العامة لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية

الرئيس الزيمبابوي ينهي زيارته التي أداها للجزائر

الرئيس الزيمبابوي ينهي زيارته التي أداها للجزائر

كل ما يتعلق بنتائج البكالوريا وطريقة الاطلاع عليها

كل ما يتعلق بنتائج البكالوريا وطريقة الاطلاع عليها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد