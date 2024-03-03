الرئيس تبون يثمّن مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وفي تصريح صحفي مشترك مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، جدد الرئيس تبون “عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين، إلى مستوى الإرادة السياسية”.

وبعد أن أعرب عن “ارتياحه للتطابق في وجهات النظر بين البلدين”، حيّا رئيس الجزائر “الدعم الإيراني لعضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن”.

وبخصوص الوضع في فلسطين، ثمّن رئيس الجمهورية “مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان الصهيوني. في ظل الصمت المخزي لبعض الدول”.

كما أبرز الرئيس تبون في هذا الشأن “اتفاقه مع نظيره الإيراني، على تكثيف التنسيق والتشاور حول القضية الفلسطينية”.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمهورية أنه استعرض مع الرئيس إبراهيم رئيسي “الأوضاع بمنطقة الساحل، ومستجدات قضية الصحراء الغربية”.