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الجزائر
بمشاركة 27 جزبا سياسيا

الرئيس تبون يجتمع مع رؤساء الأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة (صور)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجتمع مع رؤساء الأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة (صور)
ح.م
جانب من اللقاء

اجتمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة.

واستمع الرئيس تبون خلال هذا اللقاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى تدخلات رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة، الذين يمثلون 27 حزبا سياسي.

كما “تمّت مناقشة عدة قضايا وطنية وإقليمية ودولية راهنة، في جوّ من الحوار الصريح والبناء”. وأجري اللقاء بحضور الوزير الأول نذير العرباوي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية بتكريس سنّة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية، تجسيدا للديمقراطية التشاركية، يضيف المصدر.

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