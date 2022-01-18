الرئيس تبون يجدد دعمه ومساندته المطلقة للمنتخب الوطني

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة عن “دعمه و مساندته المطلقة” للمنتخب الوطني عقب هزيمته أمام غينيا الاستوائية.

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة للتلفزيون الجزائري أنه تلقى اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم خلاله “دعمه ومساندته المطلقة وتشجيعاته للناخب الوطني وكل لاعبي المنتخب”.

يذكر أن المنتخب الجزائري لكرة القدم (حامل اللقب) تعثر الأحد أمام نظيره من غينيا الاستوائية بنتيجة (1-0) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة.

ويواجه “الخضر” الخميس المقبل منتخب كوت ديفوار في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع حتمية تحقيق الفوز لضمان بلوغهم الدور ثمن النهائي من الطبعة الـ33 من نهائيات كاس إفريقيا للأمم.