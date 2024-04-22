الرئيس تبون يجدد وقوف الجزائر إلى جانب تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد في استقبال الرئيس تبون، الإثنين 22 أفريل 2024.

جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين 22 أفريل ، التأكيد على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب تونس الشقيقة.

وقال رئيس الجمهورية في تصريح لوسائل الإعلام بمطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب استقباله من قبل نظيره التونسي، السيد قيس سعيّد “قلوبنا دائما مع الشعب التونسي ومع أخي الرئيس قيس سعيّد”، مضيفا أن “تونس لن تسقط ودائما واقفة، والله يحميها”.

بدوره، جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد ترحيبه بالرئيس تبون مشيدا بالوقوف الدائم للجزائر إلى جانب بلاده.

وأضاف سعيّد قائلا “الله يحمي تونس والجزائر وينصر الحق”.