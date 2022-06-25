الرئيس تبون يجدّد دعوة الجزائر لإقامة نظام اقتصادي جديد

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الجمعة، دعوة الجزائر إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس تبون عن بعد، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية ببكين.

وقال الرئيس تبون في كلمته:

أود في البداية أن أقول للسيد رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وراعي هذا الاجتماع، أن أهنئكم وبلدكم الصديق بتولي رئاسة مجموعة البريكس. مشيدا بانتقائكم الموفق للمواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التي نعتبرها هامة وهامة جدا في هذا الظرف.

إنّ التوتر والتأزم الذي تشهده العلاقات الدولية اليوم يستوقفنا جميعا ليس فقط بالنظر لحجم الحوكمة العالمية، بل تحديات الأوضاع الراهنة التي تواجه الجهود الرامية لإحلال السلم وإنهاء النزاعات والدفع بالتنمية المستدامة. وإنما أيضا لما تولد عنها من مخاطر استقطاب وما يعكسه من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية ورسم معالم النظام الدولي الجديد.