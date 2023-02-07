-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
زلزال تركيا وسوريا: عدد القتلى يتجاوز 5 آلاف وأردوغان يعلن حالة الطوارىء
الجزائر

الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري

الشروق أونلاين
  • 30
  • 0
الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري
الأرشيف

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد، جدد له فيه وقوف الجزائر مع سوريا للتخفيف من حدة الزلزال الذي ضرب شمال البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، جدد له فيها باسمه وباسم الشعب الجزائري تعازيه الخالصة، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

وأكد الرئيس تبون، وقوف الجزائر ومساهمتها في التخفيف من هذه المحنة على الشعب السوري الشقيق. يشير المصدر ذاته.

 من جهته، شكر الرئيس السوري رئيس الجمهورية على موقفه الأخوي النبيل المتضامن، معربا عن تقديره الكبير للتضامن المتأصل في الشعب الجزائري، لاسيما وأن الجزائر أول من استجاب لنداء المساعدة.

ونوه الرئيس بشار بذات المناسبة إلى أن سوريا تدرك في مثل هذه الظروف، مواقف وخصال الشعب الجزائري ولن تتردد في طلب أي مساعدة من الشقيقة الجزائر. يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يستقبل حفيد مانديلا

الرئيس تبون يستقبل حفيد مانديلا

حماية حقوق الأطفال والمراهقين في الجزائر تحت المجهر

حماية حقوق الأطفال والمراهقين في الجزائر تحت المجهر

شروط استفادة مستخدمي التربية من قرض السيارة

شروط استفادة مستخدمي التربية من قرض السيارة

إعلاميون ونواب.. وجها لوجه لغربلة قانون الإعلام الجديد

إعلاميون ونواب.. وجها لوجه لغربلة قانون الإعلام الجديد

تصنيع السلاح بأيادٍ جزائرية

تصنيع السلاح بأيادٍ جزائرية

الأورو!

الأورو!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد