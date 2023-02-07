الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد، جدد له فيه وقوف الجزائر مع سوريا للتخفيف من حدة الزلزال الذي ضرب شمال البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، جدد له فيها باسمه وباسم الشعب الجزائري تعازيه الخالصة، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

وأكد الرئيس تبون، وقوف الجزائر ومساهمتها في التخفيف من هذه المحنة على الشعب السوري الشقيق. يشير المصدر ذاته.

من جهته، شكر الرئيس السوري رئيس الجمهورية على موقفه الأخوي النبيل المتضامن، معربا عن تقديره الكبير للتضامن المتأصل في الشعب الجزائري، لاسيما وأن الجزائر أول من استجاب لنداء المساعدة.

ونوه الرئيس بشار بذات المناسبة إلى أن سوريا تدرك في مثل هذه الظروف، مواقف وخصال الشعب الجزائري ولن تتردد في طلب أي مساعدة من الشقيقة الجزائر. يضيف البيان.