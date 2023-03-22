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الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيريه التونسي والموريتاني
الجزائر

الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيريه التونسي والموريتاني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيريه التونسي والموريتاني
الأرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظيريه الرئيس التونسي قيس سعيد والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتبادل الرئيس تبون، الأربعاء، مع الرئيسين التونسي والموريتاني التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “أجرى، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تبادلا فيها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيين للبلدين وللشعبين الشقيقين دوام العافية والهناء ومزيدا من الرقي والازدهار.”

كما جاء في بيان ثاني للرئاسة: “أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له موفور الصحة،ومن خلاله للشعب الموريتاني الشقيق المزيد من الرقي والتقدم”.
من جانبه، “عبر الرئيس الموريتاني للسيد الرئيس عن امتنانه، مبادلا إياه التهاني والتبريكات ومتمنيا للشعب الجزائري الشقيق المزيد من الازدهار والهناء”.

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