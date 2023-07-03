الرئيس تبون يجري حركة تعيينات في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، حركة جزئية في السلك الدبلوماسي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وشملت الحركة، وفق ما ذكره البيان، تعيين:

18 سفيراً،

و3 قناصلة عامين،

وقنصلين اثنين.

وتأتي هذه التعيينات في إطار “مواكبة الجهاز الدبلوماسي للتغييرات الشاملة والجذرية التي تعيشها البلاد”، يضيف بيان الخارجية.

كما تهدف الحركة إلى جعل الجهاز الدبلوماسي للجزائر “يتماشى مع المتطلبات القائمة، بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، ومصالح البلاد على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية”.