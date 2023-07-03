-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يجري حركة تعيينات في السلك الدبلوماسي والقنصلي

الشروق أونلاين
  • 863
  • 0
الرئيس تبون يجري حركة تعيينات في السلك الدبلوماسي والقنصلي
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، حركة جزئية في السلك الدبلوماسي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وشملت الحركة، وفق ما ذكره البيان، تعيين:

  • 18 سفيراً،
  • و3 قناصلة عامين،
  • وقنصلين اثنين.

وتأتي هذه التعيينات في إطار “مواكبة الجهاز الدبلوماسي للتغييرات الشاملة والجذرية التي تعيشها البلاد”، يضيف بيان الخارجية.

كما تهدف الحركة إلى جعل الجهاز الدبلوماسي للجزائر “يتماشى مع المتطلبات القائمة، بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، ومصالح البلاد على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية”.

مقالات ذات صلة
مساءلة برلمانية تكشف عدم جدية باريس فيما يتعلق بلجنة الذاكرة

مساءلة برلمانية تكشف عدم جدية باريس فيما يتعلق بلجنة الذاكرة

المؤبد لعناصر من “الدعوة والقتال” ببومرداس

المؤبد لعناصر من “الدعوة والقتال” ببومرداس

تأسيس جمعية “أصدقاء الثورة الجزائرية” هذا الإثنين

تأسيس جمعية “أصدقاء الثورة الجزائرية” هذا الإثنين

عطاف: “مستويات غير مسبوقة” لحجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا

عطاف: “مستويات غير مسبوقة” لحجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا

نرفض أن يستعمل اليمين المتطرّف أبناءنا كلُعبة لجني أصوات انتخابية

نرفض أن يستعمل اليمين المتطرّف أبناءنا كلُعبة لجني أصوات انتخابية

مسابقة لتوظيف 200 إمام ومرشدة دينية

مسابقة لتوظيف 200 إمام ومرشدة دينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد