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الجزائر

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك المجالس القضائية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك المجالس القضائية

أجرى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، الخميس، حركة جزئية في رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية.

ومست الحركة التي اجرها رئيس الجمهورية كل من:

-كمال حاج ميهوب سيدي موسى رئيسا لمجلس قضاء الاغواط

-العيد بوخبزة رئيسا لمجلس قضاء بسكرة

-دحو قادة رئيسا لمجلس قضاء بشار

-عبد الله خلفاوي رئيسا لمجلس قضاء تمنراست

-فتحي أحمد كبير رئيسا لمجلس قضاء عنابة

-لحسن سعادي رئيسا لمجلس قضاء المدية

-عبد الحفيظ تيبحيريتي رئيسا لمجلس قضاء مستغانم

-منور عنتر رئيسا لمجلس قضاء معسكر

-عبد القادر منصور رئيسا لمجلس قضاء وهران

-العيد بلمعزيز رئيسا لمجلس قضاء البيض

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