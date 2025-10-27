الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين. وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وتضمّنت الحركة حسب ما ذكره بيان للرئاسة، إنهاء مهام مصطفى قريش بصفته واليا لميلة، ومحفوظ بوزرتيت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة في العاصمة. فيما تمّ تحويل الولاة الآتية أسماؤهم:

فضيل دويفي من ولاية الأغواط إلى أدرار،

محمد بن مالك من ولاية باتنة إلى الأغواط،

عقون حورية من ولاية قالمة إلى البويرة،

شيباني سمير من ولاية وهران إلى قالمة،

علي مولاي من ولاية تيبازة إلى بني عباس،

عبد الكريم لعموري من ولاية البويرة إلى عنابة،

إبراهيم أوشان من ولاية البليدة إلى وهران،

فيصل عمروش من ولاية إن قزام إلى ميلة،

وجمال حسحاس من ولاية بني عباس إلى البليدة.

ترقية 3 ولاة منتدبين إلى ولاة بتيبازة وباتنة وإن قزام

كما تم تعيين:

نورالدين رفسة الوالي المنتدب للدار البيضاء واليا لولاية إن قزام،

أمين بن شاولية الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد واليا لولاية تيبازة،

بن أحمد رياض الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بالمسيلة واليا لولاية باتنة.

وتم أيضا تعيين الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين:

عبد الفتاح بن قرقورة أمين عام ولاية سطيف واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للشراقة بالعاصمة،

محرز معمري أمين عام ولاية قسنطينة واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة،

زيدي عبد المالك مفتش عام ولاية الجزائر واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بالعاصمة،

زوقاري ناصر أمين عام ولاية بسكرة واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للقنطرة ببسكرة،

بوجزة جمال أمين عام ولاية بومرداس واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر العاتر بولاية تبسة،

عمراني عطال أمين عام ولاية إيليزي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة،

بن بابا علي عبد الكريم رئيس دائرة الغزوات واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للعريشة بولاية تلمسان،

خلفاوي حميد رئيس دائرة بودواو واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لقصر البخاري بولاية المدية.

وتخوّل المادة 92 من الدستور الجزائري، لرئيس الجمهورية، صلاحية التعيين في الوظائف والمهام المدنية والعسكرية في الدولة.