الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 07 و 92 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية”

وأشار البيان إلى أن الحركة شملت “تحويل تسعة رؤساء مجالس قضائية وعشرة نواب عامين وترقية ثمانية عشر قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، إلى جانب تكليف خمسة إطارات قضائية بوظائف أخرى وكذا إنهاء مهام أربعة عشر رئيس مجلس قضائي وأربعة نواب عامين”.

وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

وجاءت الحركة كالآتي:

1/ رؤساء المجالس القضائية

ـ مجلس قضاء الشلف:

يوسف بوخرصة .

ـ مجلس قضاء أم البواقي:

لخضر سلام .

ـ مجلس قضاء باتنة:

ناصر بيوض

ـ مجلس قضاء البويرة:

محمد بلعربي زحماني .

ـ مجلس قضاء تلمسان:

عز الدين بن شهيدة .

ـ مجلس قضاء تيارت:

الطيب بوبكري .

ـ مجلس قضاء تيزي وزو :

محمد صالح شبيرة .

ـ مجلس قضاء الجزائر:

كمال غزالي.

ـ مجلس قضاء الجلفة :

عبد الله شناح.

ـ مجلس قضاء سطيف:

عز الدين العرفي .

ـ مجلس قضاء سعيدة:

الهواري بن علال .

ـ مجلس قضاء سكيكدة:

سامية طير

ـ مجلس قضاء قالمة:

أمال بلقيدوم.

ـ مجلس قضاء سيدي بلعباس:

ديدونة محمدي .

ـ مجلس قضاء قسنطينة:

عبد الحميد بن موسى .

ـ مجلس قضاء المدية:

محمد حدود.

ـ مجلس قضاء المسيلة:

عبد العزيز عياد.

ـ مجلس قضاء ورقلة:

عمر موني.

ـ مجلس قضاء وهران:

حميد شطاح.

ـ مجلس قضاء بومرداس:

مختار بوشريط.

ـ مجلس قضاء تندوف:

صالح بن قلية.

ـ مجلس قضاء تيسمسيلت:

عبد القادر عمران.

ـ مجلس قضاء خنشلة:

صالح طلال.

ـ مجلس قضاء ميلة:

عمارة جافي.

ـ مجلس قضاء عين الدفلى:

رشيد علان.

ـ مجلس قضاء عين تموشنت:

محمد صبيات.

2/ النواب العامون لدى المجالس القضائية

ـ مجلس قضاء الشلف:

حميد طاهير .

ـ مجلس قضاء باتنة:

مصطفى بن عنان.

ـ مجلس قضاء بجاية:

لزهر حمامدة.

ـ مجلس قضاء تيارت:

عبد القادر لبعير.

ـ مجلس قضاء الجزائر:

موسى عثمان.

ـ مجلس قضاء سطيف:

فيصل زردازي.

ـ مجلس قضاء سعيدة:

إسماعيل قديدر.

ـ مجلس قضاء قالمة:

لحسن سعادي.

ـ مجلس قضاء قسنطينة:

عمر قلالي .

ـ مجلس قضاء المدية:

زهير طالبي.

ـ مجلس قضاء مستغانم:

محمد مراح

ـ مجلس قضاء المسيلة:

جمال نعيجاوي .

ـ مجلس قضاء وهران:

عمر قناوي.

ـ مجلس قضاء الطارف:

أحمد ميهوبي .

ـ مجلس قضاء عين الدفلى:

يوسف مناصرة.

ـ مجلس قضاء عين تموشنت:

محمد معطى الله.