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بموجب نصوص صدرت في الجريدة الرسمية

الرئيس تبون يجري حركة في السلك الدبلوماسي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجري حركة في السلك الدبلوماسي
أرشيف
وزارة الخارجية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدّة مراسيم رئاسية تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

المرسوم المؤرخ في 10 ديسمبر 2023، يقضي بتعيين كل من:

  • ليدية شمروك، نائبة مدير للاتحاد الإفريقي،
  • سهيلة يوسفي، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان،
  • نوال قلي، نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج،
  • أحمد قارون، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية،
  • زين الدين ڤـوفي، نائب مدير لآسيا الجنوبية،
  • جمال بن مخلوف، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية،
  • وليد مدار، نائب مدير للمؤتمرات،
  • فوزية صالحي، نائبة مدير للتوظيف والمتابعة،
  • العيد عبد اللاوي، نائب مدير للتكوين،
  • يوسف سعدو، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام،
  • سمير سقال، نائب مدير لكندا والمكسيك،
  • عصام منصور، نائب مدير للأمن ونزع السلاح،
  • عز الدين بشقه، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي.

وفي سلك السفراء المفوّضين فوق العادة عيّن رئيس الجمهورية كل من:

  • محمـد بوروبة (جمهورية فنلندا)،
  • محمـد عينصر (مملكة الدانمارك)،
  • لطفي سبوعي (جمهورية الأرجنتين)،
  • جمال مكتفي (الولايات المتحدة المكسيكية)،
  • بومدين قناد (فيدرالية روسيا)،
  • محمـد صلاح الدين بلعيد (جمهورية بولندا)،
  • ياسين حاجي (جمهورية فنزويلا)،
  • عبد الرحمان ثامر (جمهورية كولومبيا)،
  • عبد العزيز بن علي شريف (مصر)،
  • نور الدين يزيد (بريطانيا).

كما تمّ تعيين عمر بوفجي، قنصلا عاما للجمهورية بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما أنهيت مهام محمد حناش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا بواشنطن، لإحالته على التقاعد.

وأنهى الرئيس تبون أيضا مهام سفيري الجزائر لدى جيبوتي محمد يرقي، وأوغندا الشريف وليد، لتكليفهما بوظيفة أخرى. وكذلك الأمر بالنسبة للسفيرين المستشارين بوزارة الخارجية محمد بوروبة، ومحمد عينصر.

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