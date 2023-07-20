الرئيس تبون يجري زيارة عمل إلى تركيا يوم الجمعة

يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة عمل إلى تركيا يومي 21 و 22 جويلية الجاري. بعد تمام زيارة الدولة التي يجريها إلى الصين.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة يوم الخميس، سيلتقي الرئيس تبون خلال هذه الزيارة بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ويجري الرئيس تبون زيارة دولة إلى الصين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. خلال الفترة من 17 إلى 21 جويلية 2023.

وسمحت هذه الزيارة بالتوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، شملت العديد من القطاعات على غرار الصناعة والتجارة والثقافة والسياحة.