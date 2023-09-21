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على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس تبون يجري عدّة لقاءات ثنائية في نيويورك (صور)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجري عدّة لقاءات ثنائية في نيويورك (صور)
ح.م
الرئيس تبون مع غوتيريش

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأربعاء، مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، على محادثات بين وفدي البلدين، على هامش المشاركة في أشغال الجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة بنيويورك.

كما أجرى الرئيس الجزائري محادثات مع رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو دينيس فرانسيس، بصفته رئيس الدورة الـحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجمعت الرئيس محادثات أخرى مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا. والتقى أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، حيث وقّع على السجل الذهبي للأمم المتحدة.

وقبل ذلك، استقبل الرئيس تبون رئيس الوفد التونسي المشارك في الدورة نبيل عمار، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

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