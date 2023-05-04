الرئيس تبون يجري لقاء موسّعا مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاء موسّعا مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على هامش احتفالية الجزائر باليوم العالمي لحرية التعبير.

واعتبر الرئيس تبون بهذه المناسبة، أن ترتيب الجزائر على المستوى الدولي في مجال حرية الصحافة، يجب أن يعود إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وتابع رئيس الجمهورية في نفس السياق قائلا إن منظمة “مراسلون بلا حدود”، لا ترقى إلى الحجم الدولي الذي يخوّلها تقييم وضعية الحريات والصحافة في الجزائر.

وممّا جاء في اللقاء بخصوص الشأن الدولي، تأكيد الرئيس تبون على حقّ الدولة السورية في العودة إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين.

وقال الرئيس تبون:”لا يمكن عزل سوريا عن محيطها العربي”. مضيفا:”نتمنى أن تنتهي حالة التشرذم بين العرب، ليعودوا إلى موقعهم كقوة دولية في ظل نظام دولي جديد”.