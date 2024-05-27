الرئيس تبون يجري محادثات ثنائية مع الوزير الأول السلوفيني

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية محادثات ثنائية مع الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا روبرت غولوب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا روبرت غولوب.

وكان الوزير الأول السلوفيني قد شرع في وقت سابق من نهار اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر, حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نذير العرباوي، رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.