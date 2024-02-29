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الجزائر

الرئيس تبون يجري محادثات ثنائية مع نظيره الموزمبيقي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجري محادثات ثنائية مع نظيره الموزمبيقي
ح.م
جانب من المحادثات

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، محادثات على انفراد مع نظيره من جمهورية موزمبيق، فيليب خاسينتو نيوسي، الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل الى الجزائر.

وقبل ذلك، خص رئيس الجمهورية نظيره الموزمبيقي باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية، حيث استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

وقبل الاستقبال، كان قد توجه رئيس جمهورية موزمبيق، صبيحة الخميس إلى مقام الشهيد،حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كما وقف الرئيس الموزمبيقي، الذي كان مرفوقا بوزير المجاهدين، العيد ربيقة، دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة.

وبالمناسبة زار ضيف الجزائر المتحف الوطني للمجاهد وألقى إطلالة على خليج العاصمة من هذا المعلم.

وكان فيليب خاسينتو نيوسي قد حل مساء الأربعاء بالجزائر بالعاصمة في إطار زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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